Кононенко: первым экипажем РОС станет команда на МКС в момент отстыковки модулей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Первым экипажем перспективной Российской орбитальной станции (РОС) станут космонавты, работающие на Международной космической станции (МКС) в момент принятия решения об отстыковке модулей. Об этом ТАСС в интервью заявил Герой России и. о. начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.
«Скорее всего, эксплуатация МКС будет осуществляться до 2030 года и сведение станции с орбиты начнется в 2030 году. Первые модули РОС в соответствии с текущим планом будут пристыковываться к российскому сегменту МКС. И будет производиться первоначальная сборка модулей РОС, и потом эта связка будет отстыкована ближе к концу окончания эксплуатации МКС. Таким образом мы сохраним преемственность и у России не будет перерывов в пилотируемых полетах. А тот экипаж, который будет работать на МКС в момент принятия решения об отстыковке модулей РОС и будет первым экипажем на ней», — отметил Кононенко.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что запуск первого модуля РОС с Байконура на орбиту в 51,6 градуса запланирован на 2028 год.
Полный текст интервью будет опубликован в 7:00 мск.