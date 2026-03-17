Дачникам Подмосковья напомнили о штрафах за произрастание борщевика

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правообладателям земельных участков в Московской области следует своевременно ликвидировать на своей территории борщевик Сосновского, за произрастание сорняка частным лица грозит штраф в размере 5 тыс. рублей, должностным лицам — до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 1 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
«В соответствии с КоАП Московской области непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей», — сказал Керселян.
Он добавил, что в Московской области действует система мониторинга состояния земель. Все места, где растет борщевик, внесены в региональную геоинформационную систему, при этом информация о них уточняется с учетом поступающих от жителей обращений.
Как уточнил депутат, проверка того, убрал ли правообладатель участка борщевик, проводится муниципальными органами контроля во время осмотра территорий.