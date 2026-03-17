Игорь Кобзев сообщил о новых кадровых назначениях

«Заместителем Губернатора Иркутской области — руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа с 16 марта 2026 года назначен Александр Гоголев. Прежний руководитель Анатолий Прокопьев вышел на заслуженный отдых. Благодарю его за многолетнюю и плодотворную работу, порой в очень сложных условиях», — сказал Игорь Кобзев.