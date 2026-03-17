Игорь Кобзев сообщил о новых кадровых назначениях

Иркутская область, НИА-Байкал — На еженедельном оперативном совещании с членами Правительства Иркутской области Губернатор Игорь Кобзев сообщил о новых кадровых назначениях.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

«Заместителем Губернатора Иркутской области — руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа с 16 марта 2026 года назначен Александр Гоголев. Прежний руководитель Анатолий Прокопьев вышел на заслуженный отдых. Благодарю его за многолетнюю и плодотворную работу, порой в очень сложных условиях», — сказал Игорь Кобзев.

До назначения заместителем Губернатора Иркутской области — руководителем администрации УОБО Александр Гоголев работал начальником управления Губернатора и Правительства Иркутской области по региональной политике.

Глава региона также напомнил, что с 11 марта 2026 года исполняющим обязанности министра спорта Иркутской области является Виктор Учеватов.

Полномочным представителем Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании региона назначена Татьяна Ушакова, ранее занимавшая должность начальника главного правового управления аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области.

Начальником главного правового управления назначен Анар Мусаев. До этого он занимал должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Иркутской области, уточняет пресс-служба Правительства региона.