В Иркутской области более 400 самозанятых застраховали себя на случай болезни

С начала 2026 года самозанятые жители Иркутской области могут добровольно участвовать в программе соцстрахования и получать выплаты по больничному. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по региону, заявления подали уже больше 400 человек.
Право на пособие появляется через шесть месяцев регулярных взносов. Размер выплат зависит от стажа, периода уплаты и выбранной страховой суммы. Можно выбрать один из двух вариантов: 35 или 50 тысяч рублей.
— Ежемесячный взнос составляет 3,84% от этой суммы. При страховке в 35 тысяч рублей платить нужно 1344 рубля в месяц, при 50 тысячах — 1920 рубля. Можно внести всю сумму сразу за год: 16 128 или 23 040 рублей соответственно, — пояснил управляющий Отделением Соцфонда Алексей Макаров.
Подать заявление можно дистанционно через приложение «Мой налог» или портал Госуслуг, а также лично в клиентских службах Социального фонда.
