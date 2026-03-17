В Норильске ввели карантин по бешенству до 28 апреля

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ об установлении ограничительных мер в северной части Норильска. Причиной стал выявленный случай бешенства.
Карантинная зона охватывает участок жилой застройки и прилегающую территорию в радиусе трёх километров. Площадь самого очага — около 800 квадратных метров.
На период действия ограничений запрещены ввоз и вывоз животных, лечение больных питомцев, а также посещение зоны посторонними лицами. Исключение сделано только для ветеринарных специалистов.
Карантин продлится до 28 апреля включительно.
