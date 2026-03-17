В Норильске ввели карантин по бешенству до 28 апреля

На период действия ограничений запрещены ввоз и вывоз животных.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ об установлении ограничительных мер в северной части Норильска. Причиной стал выявленный случай бешенства.

Карантинная зона охватывает участок жилой застройки и прилегающую территорию в радиусе трёх километров. Площадь самого очага — около 800 квадратных метров.

На период действия ограничений запрещены ввоз и вывоз животных, лечение больных питомцев, а также посещение зоны посторонними лицами. Исключение сделано только для ветеринарных специалистов.

Карантин продлится до 28 апреля включительно.

Ранее мы сообщали, что на «Столбах» восьмые сутки ищут 55-летнего спецназовца.