Трое детей лишились отца: в Башкирии похоронили 47-летнего ветерана Чечни

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Флюром Хайбуллиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Флюр Раисович родился в 1978 году в деревне Набиево (Бурзянский район) в многодетной семье. Учился в местной школе, а потом в Бурзянском профессиональном училище № 132 получил специальность тракториста. Проходил срочную службу во внутренних войсках в Свердловской области, затем — по контракту в Чечне, имеет статус ветерана боевых действий.
Вместе с женой воспитывал троих детей. Работал вахтовым методом. В октябре прошлого года подписал контракт с Министерством Обороны России и отправился добровольцем в зону СВО.
— Служил гранатометчиком в разведывательной роте. Погиб в марте 2026 года в ходе выполнения боевого задания. По словам родных и близких, Флюр Раисович был хорошим, добрым и отзывчивым человеком, примерным семьянином. Был трудолюбивым, мастером на все руки. Приносим искренние глубокие соболезнования всем родным и близким Флюра Хайбуллина, разделяем с вами боль и горечь утраты, — заявили в администрации Белорецкого района.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.