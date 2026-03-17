Синоптик Позднякова: в Москву идет новый антициклон

Погода в Москве в ближайшую неделю будет находиться под влиянием антициклона, в столице будет солнечно и без осадков, сообщила aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Погоду на этой неделе будет определять антициклон. Произойдет смена одного антициклона на другой. Сейчас он располагается над югом западной Сибири, а в выходные погоду будет определять восточная периферия антициклона с центром над Балтикой», — сказала Позднякова.
Температура в ночное время суток ожидается в пределах от −1 до +4 градусов, дневная — от +7 до +12 градусов.
«Температура в начале недели будет существенно выше климатическо нормы, градусов на 6−7. В конце недели положительная аномалия сохранится в пределе 5 градусов, потому что там норма возрастет. В целом погода нас пока будет радовать ясным синим небом и отсутствием осадков», — подытожила Позднякова.
Ранее инфекционист Болдырева рассказала, как защититься от ОРВИ весной.