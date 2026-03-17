Коммунальная авария на теплосети произошла в Мамско-Чуйском районе

IrkutskMedia, 17 марта. Сегодня утром в 7.40 в посёлке Витимский Мамско-Чуйского района произошло аварийное отключение теплоснабжения в связи с порывом на трубопроводе. Под отключение попали 30 домов с печным отоплением (девять многоквартирных домов), три социально значимых объекта: средняя школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, образовательные учреждения не работают, имеются обогреватели. Для восстановления теплоснабжения задействована бригада ООО «ТеплоВод» из шести человек.
Ранее агентство сообщало, что с 16 марта по указу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Бодайбо был снят режим ЧС регионального характера. Был введен режим повышенной готовности. Режим ЧС муниципального уровня продолжает функционировать.
Напомним, что 30 января в городе произошла крупная коммунальная авария. Мэр города и района Евгений Юмашев рассказал, что полностью ликвидировать последствия ЧС удастся не ранее осени 2026 года.
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.
Следствием установлено, что 30 января в Бодайбо в результате остановки работы четырех котельных по причине промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов и две школы. С учетом низкой температуры на улице оставление вышеуказанных домов и объектов социальной инфраструктуры для детей без отопления, водоснабжения и водоотведения создало опасность для жизни и здоровья не менее 1321 человека из числа жителей города.
Добавим, что следствием было установлено, что крупная коммунальная авария произошла в результате непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (магистральных водоводов).
Суд с учетом мнения прокурора поместил главу города, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц, с причинением тяжких последствий, под домашний арест.