Россиян предупредили о наказании за нецензурную брань в общественных местах

Нецензурная брань в общественных местах может обернуться для россиян штрафом или административным арестом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, члена Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрия Макарова.
По его словам, такие действия квалифицируются как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. За нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей либо арест на срок до 15 суток.
Если при этом человек не подчиняется законным требованиям сотрудника полиции, санкции ужесточаются. В этом случае штраф может достигать 2,5 тысячи рублей, также возможен административный арест до 15 суток.
Отдельно предусмотрена ответственность за оскорбления. Если нецензурные выражения направлены на конкретного человека, применяется статья 5.61 КоАП РФ. Она предусматривает штраф до 5 тысяч рублей.
Для должностных и юридических лиц наказание строже. В случае унижения чести и достоинства штраф может составить до 50 тысяч и до 200 тысяч рублей соответственно.
