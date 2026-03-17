Пакистан атаковал центр реабилитации в столице Афганистана: погибли сотни человек

Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400 человек, еще 250 ранены. Об этом со ссылкой на заместителя пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдуллу Фитрата сообщает Tolo news.
«По меньшей мере 400 человек погибли и более 250 получили ранения в результате атак», — говорится в сообщении.
До этого афганский Минздрав сообщал о более чем 250 погибших и примерно 400 пострадавших.
Накануне вооруженные силы Пакистана нанесли удар беспилотниками по центру реабилитации в столице Афганистана Кабуле. Также стало известно, что взрывы прогремели в нескольких районах города. Согласно источнику, беспилотные аппараты кружили над Кабулом. Взрывы были слышны в районах Хайрхана, Арзан Кеймат и Тапе-е Маранджан, где расположен военный центр вооруженных сил Афганистана.
Ранее сообщалось, что за двое суток пакистанские военные выпустили больше 270 ракет по населенным пунктам афганской провинции Кунар. Директор провинциального управления министерства информации и культуры Зия Ур-Рахман Спингар подтвердил факт обстрелов. По его словам, удары наносились по различным районам провинции.
Напомним, армия Афганистана вечером в субботу, 28 февраля, начала новую серию боевых операций против пакистанских войск в районе КПП Торхам провинции Нангархар. Как отметил официальный представитель афганской пограничной полиции Абдулла Фарука, в этой операции убиты четверо солдат противника и разрушены их блокпосты.
27 февраля сообщалось о новых ожесточенных столкновениях на афганско-пакистанской границе. Сообщалось о десятках убитых и сотне пострадавших. Кроме того, в ходе столкновений получили ранения порядка сотни военнослужащих из Афганистана. Пакистан ликвидировал 12 пограничных постов. Еще пять армия взяла под свой контроль.
Напомним, в октябре прошлого года пакистанский город Лахор подвергся удару военно-воздушных сил Афганистана. Сообщалось, что таким образом Афганистан ответил на то, что Пакистан атаковал позиции талибов в приграничном районе. При этом официальные представители движения «Талибан» не озвучили подробностей операции.