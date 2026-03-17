NBC: на Кубе сообщают о проблемах с продовольствием, энергией и топливом

Население Кубы жалуется на дефицит продуктов питания, электроэнергии, топлива на фоне ухудшения ситуации в стране, сообщил телеканал NBC News.
Журналисты побеседовали с одним из жителей острова, Эрисандером Санчесом. Мужчина рассказал, что электричество включают у них дома на непродолжительные промежутки времени. Санчес отметил, что даже если свет появляется ночью, он и жена спешно начинают готовить еду, стирать белье и заряжать батареи электронных устройств.
«Помимо физического истощения, нас угнетает психологическое истощение. Это неопределенность, неизвестность, когда у нас снова будет электричество. Ничего нельзя спланировать», — сказала супруга мужчины.
Из-за проблем с электричеством жители не могут хранить продукты питания в холодильнике, поскольку они портятся. Кроме того, существуют трудности с покупкой необходимых продовольственных товаров.
Журналисты отмечают, что проблемы на Кубе сильно усугубились после решения администрации США заблокировать поставки нефти. В публикации отмечается, что ситуация с топливом привела к тому, что на улицах мало автомобилей, а автобусы не ходят большую часть дня.
При этом местное такси остаётся недоступным для большинства жителей из-за высокой стоимости проезда. Помимо этого, нехватка топлива приводит к проблеме вывоза мусора.
Напомним, 16 марта кубинская государственная компания Unión Eléctrica de Cuba сообщила, что электроэнергетическая система острова полностью вышла из строя. В организации подчеркнули, что специалисты принимают меры по восстановлению электроснабжения.