Депутат Занко: 100 лучших волонтеров смогут увидеть Парад Победы вживую

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. 100 лучших волонтеров, которые внесли большой вклад в сохранение исторической памяти, получат возможность увидеть вживую Парад Победы на Красной площади. В ближайшее время будут объявлены их имена, заявила ТАСС зампред комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтеры Победы» и Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.
«Первое, с чего мы начали, это запуск традиционного конкурса “Послы Победы”. Я напомню, что у каждого есть возможность не просто увидеть Парад Победы своими глазами, главный Парад Победы на Красной площади в Москве, но и помочь в его организации. Вот буквально на днях мы уже будем объявлять победителей. Это 100 лучших волонтеров, которые внесли большой вклад в сохранение исторической памяти и работают в этом направлении», — сказала Занко.
Конкурс «Послы Победы» проводится ежегодно. Его участники проходят специальный отбор и обучение, включающее исторический минимум, разработанный совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ.