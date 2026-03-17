Кононенко: на «Госуслугах» стало можно подать заявку для набора космонавты

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Участники нового открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса впервые могут подать заявление для участия в отборе через «Госуслуги». Об этом ТАСС в интервью сообщил Герой России и.о. начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.
«У нового набора есть две отличительные особенности. Первая — появится возможность подачи заявления для участия в открытом наборе в отряд космонавтов Роскосмоса через “Госуслуги”. Тем самым существенно расширяется круг претендентов, которые могут подать документы. Чем больше возможностей будет иметь каждый конкретный человек и чем больше будет способов подачи заявки на отбор в отряд космонавтов, тем более широкий охват населения мы получим», — сказал Кононенко.
Он также уточнил, что впервые в ходе отбора будут применяться технологии ИИ. «Во-вторых, в ходе нового отбора будет впервые использоваться искусственный интеллект. Понятно, что окончательные решения будут делать люди, но будут применены определенные методики для того, чтобы проанализировать документы, которые будут подаваться для отбора», — отметил Кононенко.
Новый набор в отряд космонавтов стартовал 4 февраля.
Полный текст интервью будет опубликован в 7:00 мск.