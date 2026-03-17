Кононенко: на «Госуслугах» стало можно подать заявку для набора космонавты

«У нового набора есть две отличительные особенности. Первая — появится возможность подачи заявления для участия в открытом наборе в отряд космонавтов Роскосмоса через “Госуслуги”. Тем самым существенно расширяется круг претендентов, которые могут подать документы. Чем больше возможностей будет иметь каждый конкретный человек и чем больше будет способов подачи заявки на отбор в отряд космонавтов, тем более широкий охват населения мы получим», — сказал Кононенко.