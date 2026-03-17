В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 11 градусов тепла

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 2 градусов.
Ветер восточный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от плюс 7 до плюс 12 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.
В Московском регионе до 09:00 мск 19 марта действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах местами в ночные и утренние часы.