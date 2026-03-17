Жительница Красноярска добилась возврата автоплатежа за онлайн-сервис

Жительница Красноярска оформила подписку с бесплатным пробным периодом на сервис, позволяющий создавать контент с помощью графического онлайн-редактора. Не успела отключить ее вовремя и владелец сервиса без предупреждения списал с ее карты 4 590 рублей за годовой доступ. Женщина потребовала вернуть деньги, но не добилась положительного ответа. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что онлайн-сервис своевременно не информировал пользователей о порядке отказа от продукта и прекращения списания абонентской платы путем отвязки банковской карты. После подключения к проблеме надзорного ведомства, деньги заявительнице были возвращены в полном объеме. Но сотрудники Роспотребнадзора к тому времени обнаружили в «Пользовательском соглашении», размещенном на официальном сайте сервиса, условия, ущемляющие права потребителей. Например: компания давала пользователям всего сутки на отказ от списания после пробного периода (по закону на это выделяется 7 дней); при досрочном расторжении договора сервис оставил за собой право не возвращать оставшуюся часть оплаты. Управление Роспотребнадзора обратилось с иском в пользу неопределенного круга потребителей. Решением московского Хорошевского районного суда исковые требования управления удовлетворены в полном объеме.