Запрет на курение кальянов в общественных местах хотят ослабить в Казахстане

Антитабачные активисты в Казахстане опасаются, что будет узаконено курение в шиша-барах и кальянных. В прошлом году МВД подтвердило, что вопрос о кальянах рассматривают. Коалиция «За Казахстан, свободный от табачного дыма» выражает тревогу. Активисты считают, что запрет на кальяны могут смягчить в ближайшее время.
По данным активистов, кальяны разрешат курить в курилках различных заведений. Они указывают на поправки в Кодекс о здоровье народа, с которыми согласился Минздрав, где в комнатах для курения можно будет курить кальян. Это может привести к тому, что комнаты для курения будут превращаться в кальянные или шиша-бары в любых заведениях, платящих 500 МРП.
Депутат Мажилиса Олжас Куспеков ранее заявил, что рынок кальянов ушел в тень, и казахстанцы продолжают их курить, несмотря на рост коррупционных рисков. Он предлагал ввести понятные правила вместо запретов. Куспеков подтвердил, что такие правила уже разработаны и скоро вступят в силу, касаясь санитарных правил, акцизов и определения мест для курения.
Правовая неопределенность создает неправильное мнение в обществе. Кальяны присутствуют и употребляются в общественных местах, и при применении наказания штрафуют физических лиц, а не юридические, предоставляющие оборудование и смеси. Это также создает коррупционные риски.
Рестораторы также говорят о коррупционных рисках и предлагают ввести лицензирование в кальянной отрасли. Это позволит пополнять бюджет за счет лицензирования и использования сертифицированного табака, который сейчас изготавливается в подвалах и содержит много дыма и глицерина, пагубно влияющих на здоровье. Аппараты также не проходят санобработку, максимум их моют водой.
Замминистра внутренних дел РК Санжар Адилов ранее прокомментировал слухи о планах ослабить запрет на кальяны и вейпы в Казахстане. Он подтвердил, что обсуждение идет, и работа будет продолжена с результатами, которые обязательно будут объявлены.