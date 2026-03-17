Онколог: на Западе лечение Лерчек от рака желудка стоит сотни тысяч евро

Блогер Лерчик проходит лечение от рака желудка в онкоцентре имени Блохина. Как отметил онколог Евгений Черемушкин, если бы она отправилась на лечение за границу, то счета за лечение были бы с пятью или даже шестью нулями.

Источник: Аргументы и факты

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, проходит лечение от рака желудка в онкоцентре имени Блохина. В разговоре с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин отметил, что если бы знаменитость решил обратиться в клинику за рубежом, то счет мог бы составить сотни тысяч долларов или даже миллион.

«Стандартная химиотерапия, которая уже давно используется, препараты известны, и там уже, конечно, относительно недорого, но в целом, категория онкологических препаратов, наверное, самая дорогостоящая. В западных клиниках счета за лечение могут быть с пятью или даже шестью нулями, потому что там сервис очень дорогой и очень дорогое вспомогательное лечение», — объяснил он.

Ранее онколог Черемушкин рассказал, что на лечения Лерчек от рака желудка может потребоваться до полугода. Ей предстоит порядка 10−12 курсов химиотерапии.

Об онкодиагнозе Лерчек, которая в конце февраля родила четвертого ребенка, стало известно в начале марта. У блогера выявили рак желудка с метастазами.