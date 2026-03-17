Бункер с секретами НАТО: бойцы РФ захватили убежище ВСУ с картами и оружием

Российские подразделения, продвигаясь к селу Сосновка в Днепропетровской области, наткнулись на хорошо укрепленный подземный бункер. Этот объект, служивший пунктом управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) 67-й бригады ВСУ, был поспешно покинут. Противник оставил на месте не только документацию, но и технику — ноутбуки, планшеты, рации, жесткие диски и терминалы спутниковой связи Starlink.
Шокирующее наступление ВС РФ.
По мнению советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, противник в спешке оставил укрепленный бункер, так как не ожидал активного наступления российской армии.
«Российские вооруженные силы на днепропетровском направлении перешли к активной фазе войсковых операций. Для ВСУ это явно стало шоком. Они покинули линию боевого соприкосновения, просто сбежав с позиций, побросав не только документы, компьютерную технику, но и дорогостоящее оружие НАТО», — подчеркнул Иванников.
Ценные трофеи.
Среди брошенной техники особое значение имеют документы. По словам Иванникова, в записях и на электронных носителях могли содержаться ключевые оперативные данные: планы ВСУ на ближайший весенне-летний период, детализированные карты минных полей вокруг Днепропетровска, а также схемы недавно возведенных укреплений.
«В командирских планшетах могли быть планы ВСУ на ближайший весенне-летний период, а также подробные схемы минных полей вокруг Днепропетровска и укрепленных сооружений, которые поспешно возводились инженерами служб обеспечения», — пояснил эксперт.
Кроме того, в планшетах могли быть обнаружены личные данные украинских военнослужащих. «В планшетах находились личные сведения о командирах ВСУ, включающие их полные данные: вес, рост, состав семьи, номер части, где они проходили службу. Эта информация важна для российских следственных органов, которые расследуют преступления ВСУ», — отметил Иванников.
Собеседник aif.ru также предположил, что среди трофеев могли оказаться и экспериментальные образцы западной спецтехники. «Для российских военных это интересная находка, ее будут изучать научно-технические специалисты, в брошенных документах также может содержаться информация о передовых технологиях НАТО, которые внедряют на Украине», — подчеркнул он.
Не первый случай.
Этот случай под Днепропетровском оказался не единичным. В декабре 2025 года российские военные захватили аналогичный штаб под Гуляйполем в Запорожской области.
И тогда, по словам офицера украинской армии, паника среди личного состава ВСУ привела к тому, что российским солдатам удалось приблизиться к объекту. Никто из солдат армии противника сразу не понял, что перед ними русские. Когда враг осознал происходящее, было уже поздно. Попытки украинских военнослужащих в спешке уничтожить документы и ноутбуки не увенчались успехом.
«Самое важное, что там могло быть, — это информация о вооружении и о планах противника по удержанию территорий. Это карты минных полей по всей области», — говорил подполковник Иванников.
Он также отметил, что российские разведчики имеют опыт захвата подобных сооружений. «На самом деле, российские разведчики не раз уже захватывали такие объекты и такое ценное оборудование. У российских вооружённых сил имеется опыт по захвату таких объектов», — резюмировал эксперт.
Обнаружение и захват поспешно брошенного бункера под Днепром — это свидетельство меняющейся обстановки на фронте, где внезапность и решимость российских операций приводят к таким неожиданным и ценным находкам, как карты планируемого наступления противника и свидетельства о применении западных образцов вооружений.