Сибиряки всё чаще стали брать напрокат одежду

В Новосибирске растет спрос на услуги по аренде одежды. Количество компаний, предлагающих прокат, за год практически не изменилось — их около 30, но они фиксируют рост числа обращений, сообщают наши коллеги Infopro54.ru.
Основной драйвер — торжественные мероприятия. По наблюдениям участников рынка, в этом году более половины платьев и мужских костюмов на выпускных будут взяты напрокат. Тренд на экономию набирает обороты несколько лет: люди не хотят тратить деньги на наряды, которые наденут один раз.
Второе популярное направление — вещи для фотосессий. Здесь в ход идут не только вечерние платья, но и повседневные джинсы, рубашки, свитера. Как правило, фотостудии сами формируют гардероб и используют его годами.
Новое явление — частный прокат. Студентки сдают одежду знакомым через сообщества. Одна из таких «арендодательниц» рассказала, что все началось с просьбы подруги дать пиджак на собеседование. Теперь у нее есть группа, где девушки заказывают вещи.
Эксперты к буму относятся скептически. По словам соосновательницы благотворительного магазина Алисы Гринемаер, массовый прокат повседневной одежды в России вряд ли приживется из-за менталитета и низкого качества многих вещей, которые не выдерживают многократного использования. Перспективным она считает только аренду праздничных нарядов.