ХК «Сокол» и ХК «Норильск» завершили выступление в сезоне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Хоккеисты красноярского «Сокола» не вышли в плей-офф ВХЛ, так как один из конкурентов команды — казанский «Барс» — дома обыграл тюменский «Рубин» и поднялся с 17-го на 15-е место в турнирной таблице, вытеснив «Крылатых».

Источник: НИА Красноярск

Таким образом, красноярцы после 62 матчей с 72 очками занимают 17-е место в турнирной таблице и завершают сезон, сообщает пресс-служба крайспорта.

Завершил сезон и хоккейный «Норильск». В заключительном матче «регулярки» северяне на выезде уступили лидеру сезона — новокузнецкому «Металлургу» со счетом 1:4. После 62 игр «Норильск» с 47 очками занимает 30-е место в таблице.