ХК «Сокол» и ХК «Норильск» завершили выступление в сезоне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Хоккеисты красноярского «Сокола» не вышли в плей-офф ВХЛ, так как один из конкурентов команды — казанский «Барс» — дома обыграл тюменский «Рубин» и поднялся с 17-го на 15-е место в турнирной таблице, вытеснив «Крылатых».