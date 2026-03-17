В Волгоградской области на несколько дней задержатся дожди и туманы

Серия дождей, смывающих с улиц всю серость межсезонья, обрушатся на Волгоград. Вместе с осадками в весенний город придут и туманы.
Дожди, а местами и дожди вперемешку со снегом в Волгоградской области ожидают до середины недели.
— Сегодня днем в Волгограде потеплеет до +7. В Волгоградской области температура воздуха поднимется от 3 до 8 градусов тепла, местами — до +12, — рассказывают специалисты волгоградского ЦГМС.
Обнадежив уставших от долгой зимы волгоградцев, в ближайшие дни погода останется верной выбранному курсу и даже нарастит обороты.
— Завтра днем в Волгограде потеплеет до +8 градусов, а в четверг температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла, — сообщают метеорологи. — В регионе столбики термометров поднимутся до 4−9, в отдельных районах — до +13. Вместе с тем по ночам в районах Волгоградской области все еще сохранится небольшой «минус». При прояснении температура может опуститься до −6.
