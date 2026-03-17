Россиянам посоветовали, как вежливо занимать очередь без конфликтов

Привычные фразы при попытке занять очередь могут вызывать раздражение и провоцировать конфликты. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачёва.
По её словам, распространённые выражения вроде «Кто последний?» и «Кто крайний?» считаются неудачными с точки зрения речевого этикета. Они могут восприниматься негативно и вызывать недовольство у окружающих.
Специалист рекомендует начинать общение с вежливого обращения ко всей группе. Например, уточнить: «Извините, пожалуйста, вы в очереди к терапевту?» После этого, установив контакт, можно задать вопрос о порядке: «А за кем я могу занять очередь?».
Такой подход позволяет избежать недоразумений — человек, стоящий последним, сам откликнется.
Богачёва также отметила, что слово «последний» у некоторых вызывает суеверные ассоциации, а выражение «кто крайний» не совсем корректно с точки зрения языка.
Кроме того, эксперт советует не указывать на людей жестами. Вместо этого лучше поздороваться и использовать нейтральные формулировки — «Извините» или «Подскажите, пожалуйста».
По её оценке, таких простых правил достаточно, чтобы спокойно занять очередь и избежать конфликтных ситуаций.
