«Движение за экологию ДОМ» получило признание премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 марта в рамках XI Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» состоялось награждение победителей премии «За развитие Дальнего Востока и Арктики».
В номинации «За вклад в сохранение окружающей среды» лучшей признана сестринская организация Проектного офиса развития Арктики, Движение за экологию «Друзья окружающего мира» (ДОМ).
ДОМ вырос из просветительского центра «Белый мишка» в Норильске, где ученики младшей школы изучают вопросы экологии и охраны окружающей среды, а также в игровой форме узнают интересные факты о родном Севере. За восемь лет работы география просветительских программ «Белого мишки» распространилась на множество регионов России, а его сотрудники занялись и другими экологическими проектами.
Сейчас «Друзья окружающего мира» организуют ежегодный Единый арктический субботник, организация помогла обустроить уже не одну экотропу в Заполярье, провела множество экологических мастер-классов и уроков об Арктике для школьников из Центральной России. ДОМ принимал участие в подготовке общественных экологических инспекторов совместно с Росприроднадзором и продолжает регулярно организовывать на Таймыре и в Мурманской области сбор и вывоз вторсырья на переработку.
Руководитель движения ДОМ Елена Коренева отметила: «Очень приятно, что отметили наш вклад в дело заботы об арктической экологии. У нас много планов: в ближайшее время, как только позволит погода, мы приступим к обустройству экологической тропы в предгорьях плато Путорана, на которое получили грант Президентского фонда природы».
Премия «За развитие Дальнего Востока и Арктики» призвана отметить вклад людей в развитие регионов Дальнего Востока и Арктической зоны РФ. Цель премии — содействие устойчивому развитию регионов ДФО и АЗРФ, а также выстраивание эффективного диалога между производителями и потребителями товаров и услуг, органами государственного управления и представителями научного сообщества.