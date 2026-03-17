Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магазин в ТРЦ «Планета» вернул почти 40 тысяч рублей за некачественную одежду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителю Ачинска удалось вернуть деньги за некачественную одежду, приобретенную в магазине «Lady&Gentleman CITY» в красноярском ТРЦ «Планета».

Источник: НИА Красноярск

Покупка была сделана в апреле прошлого года: мужчина приобрел для супруги брюки и толстовку на общую сумму 39 760 рублей. Однако уже после непродолжительной носки на ткани появились катышки.

Покупатель направил продавцу претензию с требованием вернуть деньги, однако получил отказ — в магазине заявили, что дефекты носят эксплуатационный характер. Не согласившись с этим, мужчина обратился за консультацией в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства помогли подготовить исковое заявление. В результате на стадии досудебного урегулирования продавец пересмотрел свою позицию.

Договор купли-продажи был расторгнут, а покупателю возвращена вся уплаченная сумма, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.