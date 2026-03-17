В Казахстане изменили правила проезда по платным дорогам

Для физических лиц оплатить проезд теперь можно в течение месяца.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Минтранспорта Казахстана утвердило изменения в правила, регулирующие порядок оплаты проезда по платным автомобильным дорогам, сообщили в ведомстве.

Оплату на дефектных участках платных дорог в Казахстане временно не будут взимать.

Приказ министра предусматривает более гибкий и удобный механизм оплаты для пользователей платных дорог и направлен на снижение случаев привлечения водителей к административной ответственности из-за несвоевременной оплаты, говорится в сообщении.

«Ранее действовала норма, согласно которой если водитель не оплачивал проезд в течение семи календарных дней, на восьмой день материалы направлялись в органы транспортного контроля», — напомнили в министерстве.

Теперь, отмечается в сообщении, вводится более мягкий механизм.

С 7 до 30 дней увеличится интервал для оплаты проезда по платным дорогам.

«Если физическое лицо не произведет оплату в течение 30 календарных дней со дня проезда, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на 31-й день», — подчеркнули в ведомстве.

Приказ также впервые вводит раздельный порядок для физических и юридических лиц.

«Если юридическое лицо не произведет оплату до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на следующий день», — отмечается в документе.

Изменения, убеждены в ведомстве, позволят водителям иметь больше времени для оплаты за проезд по платным участкам дорог в стране.