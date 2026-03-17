Школьные музеи края поборются за право стать лучшими на всероссийском конкурсе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 29 апреля общество «Знание» принимает заявки на Всероссийский конкурс школьных музеев.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 29 апреля общество «Знание» принимает заявки на Всероссийский конкурс школьных музеев.

Сотрудники школьных музеев могут подать заявку в одной из шести номинаций: «Лучшая историческая экспозиция», «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества», «Лучшая этнографическая/краеведческая экспозиция», «Лучшая естественнонаучная экспозиция», «Лучшая экспозиция в сфере искусства и творчества» и «Лучшая экспозиция с уникальной тематикой». Также лучшие работы отметят в специальной номинации «Лучшая музейная практика».

Как сообщает пресс-служба общества «Знание», конкурсантам предстоит провести просветительские мероприятия в школьных музеях, подготовить видеопрезентацию своей экспозиции и защитить практику перед экспертами.

Победители получат оборудование для улучшения выставочного пространства — витрины с подсветкой, ноутбуки, интерактивные панели.

Финальные испытания и церемония награждения пройдут в октябре на форуме «Память жива» в Москве.