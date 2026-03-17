В Омской области сильно подорожали поездки на заграничные курорты

По данным статистиков, сильнее всего взлетели в цене поездки на отдых в Египет: в феврале стоимость выросла в сравнении с январем на 34,4%. Поездка на отдых в ОАЭ стала в среднем на 15,7% дороже.
Дороже для омичей обойдется и поездка в Беларусь: за месяц средняя цена повысилась на 10,6%. Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии тоже стали дороже — в среднем на 9,1% больше, чем в январе. Также на 8,1% подорожали поездки в страны Закавказья.
Кроме того, для омичей выросли цены на проезд в купейных вагонах скорого нефирменного поезда дальнего следования.
Вместе с тем дешевле стали поездки на отдых в Турцию, но снижение небольшое — всего 1,2%.