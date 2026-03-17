Бастрыкин потребовал доклад о деле 10-летнего мальчика из Железногорска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Красноярскому краю и Хакасии Алексею Еремину доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с возможными преступлениями против несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В эфире федерального телеканала рассказали историю 10-летнего мальчика из Железногорска, который рос в неблагополучной семье и, по данным журналистов, неоднократно становился жертвой противоправных действий со стороны родственников. Сообщалось также о бездействии сотрудников органов профилактики.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц системы профилактики.
Бастрыкин поручил представить развёрнутый доклад о расследовании. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате.
