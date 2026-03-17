Жители Омской области задолжали за капитальный ремонт 2 млрд рублей

Одними из самых дисциплинированных плательщиков оказались жители Омска — по городу собираемость составляет 90,4%. Однако несмотря на это, омичи не доплатили за капремонт почти миллиард из 2 млрд недоимки. За период с 1 сентября 2014 года по 1 февраля 2026 омичам было начислено 13,31 млрд взносов за капремонт, оплата составила 12,61 млрд.