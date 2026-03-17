Жители Омской области задолжали за капитальный ремонт 2 млрд рублей

За период с 1 сентября 2014 года, то есть с начала момента действия программы капремонта, по 1 февраля нынешнего года жители Омской области не доплатили в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области 2 млрд рублей. Соответствующий отчет о показателях собираемости размещен на сайте регоператора.
Речь идет о плательщиках- физических лицах. Как следует из отчета, за указанные годы сумма начисленных жителям Омской области взносов за капремонт составила 16,09 млрд рублей. Общая площадь квартир, облагаемых платежами, составила 13600076,09 кв. метров. Однако из этих начисленных сумм жители заплатили лишь 14,95 млрд. Общий показатель собираемости платежей по региону составил 89,4%.
Одними из самых дисциплинированных плательщиков оказались жители Омска — по городу собираемость составляет 90,4%. Однако несмотря на это, омичи не доплатили за капремонт почти миллиард из 2 млрд недоимки. За период с 1 сентября 2014 года по 1 февраля 2026 омичам было начислено 13,31 млрд взносов за капремонт, оплата составила 12,61 млрд.
Самыми недисциплинированными плательщиками взносов за капремонт оказались жители Горьковского и Большереченского районов. Собираемость взносов за капремонт составила там 72,7 и 79,9% соответственно.
Ранее мы сообщали, что с 2026 года плата за капремонт в Омской области повысилась. Тариф для жилья с лифтом составляет сейчас 15, 30 рубля за квадратный метр, для квартир без лифта — 13, 27.
