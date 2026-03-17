Иркутские школьники посетили уроки репродуктивного здоровья и побывали на экскурсиях в медуниверситете

Иркутск, НИА-Байкал — Департамент здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска провел для школьников серию профориентационных и профилактических мероприятий.

Источник: НИА Байкал

Учащиеся побывали в Иркутском государственном медицинском университете, а также прослушали лекцию о репродуктивном здоровье.

Ученики школы № 55 посетили музей анатомии человека. Там студенты-медики рассказали школьникам о строении организма, физиологических функциях и патологиях, которые развиваются из-за курения, употребления алкоголя и наркотиков. На кафедре истории медицины школьники узнали об истории создания и развития вуза, а также о значимости профессии врача. В мероприятии приняли участие 15 человек.

Для учащихся гимназии № 25 прошло занятие, посвященное репродуктивному здоровью подростков. Со школьниками обсудили темы взросления организма, пубертатного периода, роли гормонов и правильного развития. Отдельно остановились на здоровом образе жизни и питании девушек как важном аспекте здоровья будущих мам.

Оба мероприятия были направлены на профориентацию учащихся и профилактику социально негативных явлений, сообщает пресс-служба администрации города.