Сергей Верещагин: привлечение ТОГГ к подготовке к 400-летию — реальная возможность для школьников внести вклад в развитие родного Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трудовой отряд главы города (ТОГГ) провел встречу с мэром Сергеем Верещагиным.
В частности, они обсудили возможность участия ТОГГ в подготовке к 400-летию Красноярска и возможные форматы включения бойцов в решение вопросов благоустройства. Молодые люди рассказали главе Красноярска о достижениях проекта и презентовали планы на 2026 год.
Трудовой сезон у участников ТОГГ начинается в марте и продлится до конца декабря.
«Сейчас у нас есть разные виды бригад — швейная, столярная, художественная, мобильная, инклюзивная, урбанистическая, экскурсионная и другие. Мы стараемся сделать так, чтобы ребята получили в них не только первый профессиональный опыт, но и бытовые навыки. В этом году мы расширим финансовое направление, организуем занятия по финансовой грамотности и кибербезопасности, а для лучших бойцов проведем трехдневный интенсив по развитию лидерских качеств», — поделился руководитель проекта «Трудовой отряд главы города» (ТОГГ) Роман Витенко.
Одним из направлений работы ТОГГ станет участие в подготовке Красноярска к 400-летию.
«Перед городом стоят серьёзные задачи по подготовке к юбилею. И привлечение трудового отряда — это не решение вопроса дополнительных рабочих рук, а предоставление школьникам реальной возможности внести вклад в развитие родного города и его преображение, — отметил на встрече Сергей Верещагин. — К примеру, одна из сфер деятельности, где мы планируем задействовать бойцов, — это озеленение, украшение цветочными насаждениями, декоративными фигурами наших общественных пространств и дорожных развязок. Такую задачу я уже поставил перед профильными структурами».
География участников проекта в этом году расширится. Заявки смогут подать и школьники территорий, которые стали частью большого Красноярска.
При этом планируется продолжать взаимодействие с молодыми людьми и после их работы в ТОГГ. Для этого сейчас прорабатывается вопрос создания новой площадки — Дома работающей молодежи, который расположится по адресу ул. Семафорная, 193.
Она поможет выстраиванию системного взаимодействия с работодателями, формированию кадрового резерва для предприятий города, а также поспособствует развитию финансовой грамотности и трудовой культуры.
Всего в этом году в рамках ТОГГ будет создано 5,5 тысяч временных рабочих мест. Стать бойцами могут подростки от 14 до 17 лет, бригадирами — молодые люди от 18 до 35 лет.
За время существования проекта, за 21 год, было трудоустроено свыше 150 тысяч человек. Прием заявок осуществляется через сайт www.отряд.мымолодые.рф каждое 10 число месяца.
Подробная информация размещена в официальном сообществе Проекта «ВКонтакте»: vk.com/toggkrsk, а также доступна по телефону: 218−01−21.