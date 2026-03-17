В Минусинском округе с опережением графика ремонтируют две школы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинском округе с опережением графика идет капитальный ремонт городской школы № 2 и Тесинской школы № 10.
На объектах обновят кровлю, внутренние помещения и инженерные коммуникации, приведут в порядок фасады. В кабинетах установят новую мебель и оборудование, заменят ограждение и благоустроят прилегающую территорию.
Сейчас на каждой площадке ежедневно работают около 60 человек. В Тесинской школе завершены демонтажные работы и замена кровли, подрядчик приступил к штукатурке стен и монтажу коммуникаций. В школе № 2 ведется вскрытие стяжки пола на первом этаже, продолжается штукатурка в дошкольном блоке и на третьем этаже, на финальной стадии находится монтаж электропроводки.
Тесинская школа планирует принять учеников уже к 1 сентября этого года. Завершение ремонта школы № 2 намечено на 2027 год — срок связан с масштабом работ.
На время ремонта занятия для школьников организованы в других образовательных учреждениях, подвоз осуществляется школьными автобусами.
Работы выполняются с февраля в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Ход ремонта контролирует глава Минусинского округа Дмитрий Меркулов, а также краевое управление капитального строительства и окружное управление образования.