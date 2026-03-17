Молодые специалисты и рабочие в агросекторе Красноярского края могут получить до миллиона на обустройство в селе

Молодые специалисты и рабочие в агросекторе Красноярского края могут получить до миллиона рублей на обустройство в сельской местности. Государство выплачивает им по 500 тысяч после трудоустройства и через три года работы.
За три года такую поддержку получили уже 950 человек, из них 310 — в прошлом году.
Ветеринарный врач Константин Князев получил социальную выплату в полном объеме. В свое время он вместе с семьей переехал из Зеленогорска в сельскую местность. После окончания Уярского сельскохозяйственного техникума Константин устроился ветеринарным фельдшером в ОПХ «Солянское» Рыбинского округа, где и трудится до сих пор.
«Хотелось попробовать силы в хозяйстве с большим поголовьем. Мне нравится работать с животными. На предприятии рассказали об этой мере поддержки, подал документы и получил первую часть. Отработал три года и получил вторую часть выплаты. Помощь очень пригодилась — сделал ремонт в служебной квартире, которую предоставило хозяйство. Вообще молодым людям посоветовал бы не бояться идти работать на сельхозпредприятия. Я ни разу не пожалел о выбранной профессии. Главное — попробовать поработать, вникнуть, потом уже появляется интерес, когда видишь результат», — рассказывает Константин Князев.
За время работы Константин успел получить высшее образование в Красноярском ГАУ. Сейчас он уже заведующий животноводческой фермой, под его «опекой» около 800 голов крупного рогатого скота.
Агроном Парвиз Абдураимов также получил соцвыплату на обустройство. Когда учился в магистратуре КрасГАУ, устроился работать в ООО «Учхоз “Миндерлинское”, получил первую часть “подъемных”, через три года вторую выплату. Сейчас Парвиз трудится в ООО “Победа” Пировского округа. “Хочется работать в сельском хозяйстве, развиваться. Агрономы очень востребованная профессия — хлеб людям нужен всегда, важно качественно и правильно выращивать зерно. Слежу за изменениями в нашей сфере, постоянно на связи с преподавателями КрасГАУ, меняем технологии внесения удобрений — и это напрямую влияет на результат”, — рассказывает Парвиз Абдураимов.
На «подъемные» могут рассчитывать молодые специалисты и рабочие до 35 лет при наличии среднего или высшего профессионального образования. Трудоустроиться по специальности им необходимо в течение трех лет после получения диплома.
Кроме того, госпомощь предусмотрена для рабочих наиболее востребованных в отрасли профессий — трактористов-машинистов, водителей грузовиков и операторов машинного доения. Выплата составляет 500 тыс. рублей, получить ее могут рабочие без профильного образования и ограничений по возрасту, которые в течение пяти лет до заключения трудового договора с сельхозпроизводителем работали в отраслях, не связанных с сельским хозяйством. Трудовой договор с будущим работодателем заключается минимум на три года. Эта мера поддержки действует в крае с 2021 года.
«Сегодня дефицит кадров в АПК Красноярского края превышает 2,5 тысячи человек. Быстроразвивающейся, высокотехнологичной отрасли сельского хозяйства нужны и высококвалифицированные специалисты, и представители рабочих профессий. Среди действующих в крае механизмов поддержки кадров это направление самое популярное. Средства позволяют молодежи или рабочим, только устроившимся на предприятие, на первоначальном этапе решить часть бытовых вопросов. Также в крае действуют другие меры для привлечения специалистов, часть из них реализуется в рамках федерального проекта “Кадры в АПК” нацпроекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”, — отметил министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.
Получить господдержку молодежь и разновозрастные рабочие могут в течение года, обратившись в Минсельхоз края с заявлением. Телефон специалиста +7 (391) 216−00−83.