Молодые специалисты и рабочие в агросекторе Красноярского края могут получить до миллиона на обустройство в селе

Кроме того, госпомощь предусмотрена для рабочих наиболее востребованных в отрасли профессий — трактористов-машинистов, водителей грузовиков и операторов машинного доения. Выплата составляет 500 тыс. рублей, получить ее могут рабочие без профильного образования и ограничений по возрасту, которые в течение пяти лет до заключения трудового договора с сельхозпроизводителем работали в отраслях, не связанных с сельским хозяйством. Трудовой договор с будущим работодателем заключается минимум на три года. Эта мера поддержки действует в крае с 2021 года.