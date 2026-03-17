В Польше усиливаются и набирают популярность пророссийские настроения. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил глава Службы военной контрразведки республики генерал Ярослав Стружик.
По его словам, распространение пророссийского поведения в обществе становится все шире, и это является предметом озабоченности, наблюдения и разведывательной деятельности контрразведки.
«Число таких лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 тысяч человек, может увеличиваться. Мы внимательно следим за многими случаями», — сказал он.
При этом генерал указал, что «среди тех, кто совершает акты диверсий против критической инфраструктуры Польши, чуть менее 50 процентов — граждане Украины, несколько десятков процентов — белорусы, но целых 20 процентов — поляки».
Напомним, тревогу в этом плане еще осенью прошлого года забил польский премьер-министр Дональд Туск. Он заявил, что в Польше растет волна пророссийских настроений и враждебности по отношению к Украине. И задача политиков — сдерживать эту волну, а не идти у этих настроений на поводу. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса, считает Туск.
Вместе с тем посол России в Польше Сергей Андреев признался, что российская сторона пускает поляков в нашу страну, чтобы они убедились — их СМИ о ней врут. При этом дипломат добавил, что подавляющее большинство поляков — в общем-то нормальные, разумные люди, поэтому в бытовых контактах, как правило, каких-то серьезных эксцессов не возникает. Конечно, есть отдельная прослойка людей, у которых очень плохо со здравым рассудком, поэтому бывают и конфликты по национальному признаку, но они редки.
А в Италии местные жители запустили народную кампанию, призывающую к дружбе с Россией. Активисты ставят своей целью прорвать плотину лжи о нашей стране.
В 2024 году западная пресса переживала, что в Евросоюзе могут возникнуть проблемы из-за роста дружественного России блока. В 2025 году, прогнозировали журналисты, к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и его словацкому коллеге Роберту Фицо присоединится бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.