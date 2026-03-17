В Польше испугались роста пророссийских настроений: местная контрразведка назвала методы борьбы

Вместе с тем посол России в Польше Сергей Андреев признался, что российская сторона пускает поляков в нашу страну, чтобы они убедились — их СМИ о ней врут. При этом дипломат добавил, что подавляющее большинство поляков — в общем-то нормальные, разумные люди, поэтому в бытовых контактах, как правило, каких-то серьезных эксцессов не возникает. Конечно, есть отдельная прослойка людей, у которых очень плохо со здравым рассудком, поэтому бывают и конфликты по национальному признаку, но они редки.