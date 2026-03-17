Священник Глибчак рассказал, почему воскресение называют Вербным

В 2026 году Вербное воскресенье будут отмечать 5 апреля. По традиции, в этот день верующие приносят в храмы свежие ветви вербы, которые освящаются молитвенным чином.
В славянской традиции праздник также известен под названиями Недели цветоносной или Цветной.
— Традиция предлагает вносить в свои дома освящённую вербу и сохранять её до следующего года, до прихода новой весны и нового праздника, — рассказывает иерей, штатный священник храма святого пророка Иоанна Предтечи при Архиерейском доме Красноярска Павел Глибчак.
