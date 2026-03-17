Красноярец разрисовал стены домов наркорекламой и попал под «уголовку» (видео)

В Красноярске в отношении 22-летнего парня возбудили уголовное дело за рекламу наркошопов на стенах зданий. Об этом сообщили в краевой полиции.
Стражи правопорядка выяснили, что молодой человек вступил в состав организованной группы в качестве трафаретчика-граффитиста интернет-магазина. В обязанности парня входили поиск мест для размещения наркорекламы и непосредственно нанесение граффити.
В течение года он рисовал до 70 надписей в день, на работу выходил 3 раза в неделю в летнее время и 1−2 раза зимой.
«Предварительно, за год ответственный юноша нанес порядка пяти тысяч наркограффити на стены зданий в Красноярске, а однажды даже выезжал в “командировку” в Новосибирск. За один небольшой трафарет парень получал до 150 рублей», — рассказали в ГУ МВД России по региону.
Установить личность злоумышленника правоохранителям удалось при активном содействии руководителя АНО «Центр благоустройства общественных пространств и защиты животных».
Молодого человека задержали, сейчас он проходит по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы).
