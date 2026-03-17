«Максимум полезной информации»: для красноярских школьников прошла Единая неделя профориентации

В краевом центре прошла Единая неделя профориентации для школьников. Инициативу реализовал Центр занятости населения города Красноярска совместно с ключевыми партнерами: главным управлением образования администрации города, работодателями, учебными заведениями.
Цель акции — дать молодым людям максимум полезной информации для осознанного выбора профессионального пути и построения карьеры.
Активными участниками Единой недели стали предприятия и организации города. Они не только рассказали старшеклассникам о том, какие специалисты нужны им сейчас и потребуются в будущем, но и поделились историями профессиональных династий, а также секретами своей системы наставничества.
На одном из мероприятий в красноярской гимназии № 7 специалисты ЛМЗ «СКАД» представили школьникам возможности и преимущества целевого обучения в ведущих вузах Красноярска, размере стипендии и перспективах дальнейшего трудоустройства.
В рамках Единой недели профориентации карьерные консультанты провели интерактивные игры: участники проходили тест на тип личности, угадывали профессии по ключевым словам и разбирались, в каких сферах сейчас самый высокий спрос на кадры.
Общее количество участников составило 1,5 тысячи человек. Организовать и провести встречи со школьниками помогли серебряные волонтеры: красноярцы старшего поколения поделились историей своего профессионального выбора, профессиональными достижениями.
Познакомиться с крупнейшими работодателями города школьников приглашают на Региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который пройдет 17 апреля с 10:00 до 15:00 по адресу: Красноярск, ул. Коммунальная, 26.