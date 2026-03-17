С начала года в Красноярск привезли более 3 тысяч попугаев

В аэропорту Красноярск специалисты регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 850 попугаев различных пород. Как сообщили в пресс-службе ведомства, декоративных птиц привезли в краевой центр из Республики Кыргызстан. Попугаи были доставлены по запросу частного предпринимателя, занимающегося их разведением и содержанием в Красноярске. В настоящее время птицы находятся на карантине. Специалисты Россельхознадзора подчеркнули, что с начала нынешнего года в Красноярск было доставлено уже 3168 попугаев. Этот показатель превышает аналогичный показатель прошлого года примерно на тысячу птиц.