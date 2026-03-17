Синоптик Паршина: снег в Москве полностью исчезнет примерно через 10 дней

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Снег в Москве тает неравномерно, в среднем высота покрова уменьшается на 2−3 см в сутки, полностью он растает примерно через 10 дней. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«Снег тает неравномерно. В понедельник утром снега 33 см. Это в пределах климатической нормы. Можно сказать, что, если в среднем на 2−3 см в сутки [уменьшается высота снежного покрова], то 10 дней — и снега, по-видимому, не будет», — сказала Паршина.
В то же время она не исключила, что снег продержится до начала апреля.