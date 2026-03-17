Эскалация или сворачивание: Военные США подготовили для Трампа варианты развития конфликта в Иране

Американские военные чиновники разработали несколько вариантов завершения иранского конфликта на случай, если президент США Дональд Трамп сделает такой запрос.
«Военные чиновники включили в стандартные планы ведения войны варианты прекращения конфликта в Иране, предусмотренные для президента Дональда Трампа, если он примет такое решение», — информирует телеканал NBC.
При этом среди вариантов есть как планы сворачивания боевых действий, так и планы эскалации конфликта, сообщили телеканалу источники.
Накануне Трамп заявил, что хочет закончить операцию против Ирана скоро, но не на этой неделе.
Тем временем союзники США все чаще допускают, что текущая война с Ираном может продлиться значительно дольше, чем предполагалось изначально. Напряженность на Ближнем Востоке и вовлеченность Вашингтона могут сохраняться вплоть до сентября, даже если война перейдет в режим низкой интенсивности, отмечают аналитики.