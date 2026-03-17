Моссад и ЦРУ не в курсе: Иран показал ракету-скальпель, какой ни у кого нет

Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые в истории применил в боевых условиях двухступенчатую ракету «Саджиль». Это событие мгновенно привлекло внимание мировых экспертов и военных аналитиков, так как новое оружие обладает характеристиками, которые ставят под сомнение возможности современных систем противоракетной обороны США и Израиля. О том, почему иранская новинка стала «головной болью» для Пентагона, aif.ru рассказал известный военный эксперт Юрий Кнутов.
«Саджиль»: техника под грифом «секретно».
Главная особенность новой ракеты — завеса тайны, которая ее окружает. В отличие от большинства образцов вооружения, которые проходят открытые испытания и попадают в справочники, «Саджиль» остается для западных разведок «черным ящиком».
«По ней нет данных в открытом доступе. Известно лишь, что ракета двухступенчатая. Есть предположения, что боевая часть составляет полторы тонны, ее дальность — около 2 тысяч км, хотя для двухступенчатой это маловато, поэтому может иметь гораздо большую дальность. Боевая часть может быть и кассетная, и моноблочная, что делает “Саджиль” достаточно серьезным оружием», — сообщил aif.ru Кнутов.
Эта информационная пустота создает серьезную проблему для оборонных структур США. Не зная точных параметров полета и способов наведения, невозможно создать эффективные алгоритмы для систем перехвата.
Удар, который нельзя отразить.
По словам эксперта, иранские военные сделали ставку не только на мощность, но и на скорость. «Саджиль» способна преодолевать защитные рубежи быстрее своих предшественников, что кратно сокращает время для реакции ПВО противника.
«Более высокие скоростные характеристики по сравнению со старыми ракетами делают перехват этого оружия еще более сложным», — подчеркнул аналитик.
Удары уже наносились по ключевым объектам военной инфраструктуры, центрам управления и принятия решений, а также местам сосредоточения личного состава. Как отмечают наблюдатели, выбор целей свидетельствует о высокой точности нового вооружения, что подтверждает слова эксперта: появление «Саджиль» меняет саму тактику ведения боевых действий.
Израиль и США в роли догоняющих.
Появление у противника ракет с непредсказуемыми характеристиками ставит американские комплексы Patriot и THAAD в сложное положение. Сейчас Пентагон вынужден работать в авральном режиме, пытаясь собрать информацию буквально по крупицам.
«Американцы записывают характеристики, чтобы потом создавать алгоритмы для своих комплексов Patriot и THAAD для перехвата этих ракет в автоматическом режиме. Пока имеющиеся у них данные не точные и не окончательные, они могут меняться, причем существенно», — отметил Кнутов.
Новая математика войны.
Использование высокоточных и скоростных ракет «Саджиль» приводит к пересмотру количественных показателей ведения огня. Вместо массированных, но менее эффективных обстрелов, Иран переходит к тактике высокоточных «скальпельных» ударов.
«Появление ракет “Саджиль” в конфликте приведет к тому, что общее количество ударов, которые наносит Иран по базам США, сократится, но точность и эффективность этих ударов возрастет», — резюмировал Юрий Кнутов.
Эксперт также добавил, что текущие данные о ракете не являются окончательными. По мере накопления боевого опыта и технической информации характеристики «Саджиль» могут быть пересмотрены, что вновь отсрочит создание защиты от новой суперракеты.