Несколько театров ЦФО планируют обновить

В Рязани в этом году стартует капитальный ремонт театра кукол и музыкального театра, а также филармонии — на все работы выделяется почти 680 миллионов рублей. А около 724 миллионов потребует капремонт белгородского драмтеатра, но подрядчиков на проект пока нет. Воронежские власти не исключают старта самого крупного проекта — реконструкции театра оперы и балета за несколько миллиардов. Впрочем, обещания начать работы звучат уже не первый год.
В Рязанской области объявлены торги на капремонт двух театров и филармонии. Общая начальная цена контрактов — 678,2 миллиона рублей. Работы будут проводиться поэтапно, финансирование разбито на три года. Основная часть средств поступит по федеральной программе «Семья» плюс средства регионального бюджета.
Рязанский театр кукол — один из старейших в России, в следующем году ему исполнится 100 лет. Предыдущий капремонт здания был завершен в 2013 году, но, как заметил директор театра Константин Кириллов, время идет и диктует обновление.
Тендер на капремонт разбит на два лота — это связано с разными видами работ. В 99,98 миллиона рублей оценены общестроительные работы, в 66,6 миллиона — электрификация сцены и замена всей механики на электронику. Директор подчеркнул, что по итогу все будет «как в больших федеральных театрах».
Работы планируется начать в мае и завершить 12 июня. Именно на этом этапе должны электрифицировать сцену и отремонтировать фронтоны.
Капремонт Рязанской филармонии потребует 313,8 миллиона рублей.
— Мы могли бы закрыться полностью и сделать ремонт за год. Но в итоге решили не прекращать деятельности. Будем проводить ремонт летом, когда в театре меньшая активность, — пояснил Константин Кириллов.
Второй этап намечен на 2027 год — с 11 мая по 31 июля — и предполагает ремонт верхнего фойе с устройством теплого пола и центральной лестницы, питания кондиционеров и тепловой завесы, кабинетов и электрики второго этажа, окон.
Окончательно завершить капремонт планируется летом 2028 года. В основном этот этап связан с ремонтом кабинетов первого и третьего этажей, а также электрики на этих этажах, с ремонтом кровли, административной лестницы, дверей и нижнего фойе.
— У нас есть опыт таких больших ремонтов. Надеюсь, что и на этот раз все проведем достойно, — заверил директор.
Почти в два раза больше средств потребует капремонт Рязанской филармонии — 313,88 миллиона рублей. Он продлится до ноября 2028 года. На эти деньги надо будет сначала демонтировать все старое, потом сделать все новое — от фундамента и фасадов, дорожек и тротуаров до полной внутренней отделки помещений. Кровлю утеплят, отремонтируют оконные и дверные проемы, установят новые блоки, противопожарные двери. Заменят все инженерные системы. Для обеспечения антитеррористической защиты появятся металлоискатели, портативный рамановский анализатор, индивидуальный дозиметр, локализатор взрыва и досмотровое зеркало. На сцене уложат паркет, в том числе спортивный. В зрительном зале обновят кресла, которые не меняли 20 лет. А еще надо будет повесить хрустальные люстры «Кремлевская на ножке» и «Кремлевская с подвесом».
Третий объект — музыкальный театр со стартовой ценой контракта в 197,76 миллиона рублей. Здесь предстоит капитально отремонтировать здание постройки 1953 года. Ранее это был ДК строителей, а с октября 2004 года в нем разместился Рязанский музыкальный театр — самый молодой музыкальный театр в стране, в структуру которого входит недавно созданный театр оперы и балета. До 15 октября 2028 года должны быть обновлены сцена, инженерные системы, звуковое и световое оборудование зрительного зала.
До капремонта театра дошло дело и в Белгороде. Областные власти выделили на обновление местной драмы 723,69 миллиона рублей. Ремонт театра, купить билеты в который — та еще задача, губернатор Вячеслав Гладков анонсировал еще осенью 2021 года. Затем сроки сдвигались, в том числе из-за СВО. Но, пояснял глава региона, «срочной необходимости, чтобы все горело» в работах нет.
В этом году драма отмечает 90-летие, а капремонта не было уже почти четверть века. В театре предполагаются демонтажные и общестроительные работы, обновление инженерных коммуникаций и строительных конструкций, обновление сценического оборудования и благоустройство прилегающей территории. Изначально предполагалось, что работы должны завершиться в декабре 2028 года. На первые торги в середине марта не заявилась ни одна компания. Новые пока не объявлены.
В Воронежской области со второй попытки удалось найти подрядчика на капремонт Россошанского драмтеатра «РАМС». Здесь планируется к осени 2027 года обновить крышу, входные группы, помещения и оборудование, обустроить территорию у здания. На работы из федерального, областного и городского бюджетов сначала выделялось 93,5 миллиона рублей, но заявок не поступило. Во второй раз сумма была снижена до 91,6 миллиона — на конкурс вышел один участник. Контракт с ним еще не подписан, название подрядчика пока не раскрывается.
Кроме того, воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что «с большой вероятностью» в этом году может начаться реконструкция театра оперы и балета, о которой власти постоянно говорят уже с десяток лет. Для старта этих работы требовалось построить новый репетиционный корпус. Власти на него выделили 560,7 миллиона рублей, он должен был быть сдан в ноябре 2024 года. По факту подрядчик — один из крупнейших местных игроков на рынке госзаказа ТСП «Воронеж строй комплекс» — построил корпус на год позже, при этом стоимость стройки выросла до 720,5 миллиона.
Труппа уже освоила это здание, но, добавил глава региона, решение о реконструкции основного здания «еще не окончательное». По его словам, планы будут понятны в мае. В конце 2024 года Александр Гусев оценивал обновление театра в шесть миллиардов рублей.