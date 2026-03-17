Несколько театров ЦФО планируют обновить

Почти в два раза больше средств потребует капремонт Рязанской филармонии — 313,88 миллиона рублей. Он продлится до ноября 2028 года. На эти деньги надо будет сначала демонтировать все старое, потом сделать все новое — от фундамента и фасадов, дорожек и тротуаров до полной внутренней отделки помещений. Кровлю утеплят, отремонтируют оконные и дверные проемы, установят новые блоки, противопожарные двери. Заменят все инженерные системы. Для обеспечения антитеррористической защиты появятся металлоискатели, портативный рамановский анализатор, индивидуальный дозиметр, локализатор взрыва и досмотровое зеркало. На сцене уложат паркет, в том числе спортивный. В зрительном зале обновят кресла, которые не меняли 20 лет. А еще надо будет повесить хрустальные люстры «Кремлевская на ножке» и «Кремлевская с подвесом».