Депутат Панеш рассказал, на какие льготы имеют право дети участников СВО

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Дети участников специальной военной операции (СВО) имеют право на внеочередное зачисление в школы, вузы и другие учреждения. Кроме того, есть федеральные и региональные выплаты для детей погибших, захваченных в плен или пропавших без вести участников СВО, рассказал ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Дети участников СВО имеют право на первоочередное зачисление в детские сады, школы, колледжи и вузы. Это значит, что при прочих равных условиях ребенок военнослужащего будет зачислен раньше других. Кроме того, детям военнослужащих предоставляются места в группах продленного дня в приоритетном порядке», — разъяснил он.
Также в феврале 2026 года Минобороны РФ утвердило порядок назначения ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО, напомнил Панеш. «Если родитель погиб при выполнении задач СВО, семья получает федеральную выплату 5 млн рублей в равных долях на всех членов семьи, а также региональную выплату. Если родители в разводе и участник СВО проживает отдельно и не участвует в воспитании, то выплаты и льготы оформляет тот родитель, который осуществляет уход за ребенком. При возникновении споров вопрос решается в судебном порядке с учетом позиции Верховного суда о добросовестности сторон и реальных обстоятельств проживания ребенка», — пояснил депутат.
Справка, подтверждающая участие родителя в СВО, является основанием для получения всех перечисленных льгот — без этого документа ни образовательные, ни социальные преференции не предоставляются, подчеркнул парламентарий. «Именно справка дает право на бесплатное питание в школе, на льготы при зачислении в детский сад или вуз, на компенсации и выплаты. Получить справку можно в воинской части, в военкомате или через фонд “Защитники Отечества”, — добавил он. Большинство заявлений можно подать через “Госуслуги”, региональные льготы обычно оформляются в органах социальной защиты по месту жительства либо также через МФЦ, рассказал Каплан Панеш.
Сегодня назрела необходимость унифицировать региональные льготы — поддержка в регионах сильно различается из-за разницы в бюджетных возможностях, констатировал он. «Надо установить единый федеральный перечень льгот для всех участников СВО и их семей, включая бесплатное двухразовое питание для детей в школах по всей стране, бесплатные рецептурные лекарства для детей погибших военнослужащих, ежегодные бесплатные путевки в санатории для членов семей, потерявших кормильца. И конечно — упростить процедуру подтверждения статуса, чтобы родителям не приходилось собирать кипу бумаг», — полагает депутат.