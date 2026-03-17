Депутат Панеш рассказал, на какие льготы имеют право дети участников СВО

Также в феврале 2026 года Минобороны РФ утвердило порядок назначения ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО, напомнил Панеш. «Если родитель погиб при выполнении задач СВО, семья получает федеральную выплату 5 млн рублей в равных долях на всех членов семьи, а также региональную выплату. Если родители в разводе и участник СВО проживает отдельно и не участвует в воспитании, то выплаты и льготы оформляет тот родитель, который осуществляет уход за ребенком. При возникновении споров вопрос решается в судебном порядке с учетом позиции Верховного суда о добросовестности сторон и реальных обстоятельств проживания ребенка», — пояснил депутат.