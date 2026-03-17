Три моста отремонтируют в Красноярске в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэрия ищет подрядчика для ремонта трех мостовых сооружений: Октябрьского моста, Коркинского моста (мост 777) и путепровода на ул. Пограничников в районе ТЭЦ‑3.
Подрядчику предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие и привести в порядок деформационные швы. Работы должны быть завершены до конца 2026 года, начальная цена контракта — 226 млн рублей.
Графики ремонта будут согласованы с другими дорожными работами в городе, а проекты организации дорожного движения на время ремонта — согласованы с ГАИ для обеспечения безопасности и минимизации неудобств для автомобилистов.
Гарантия на выполненные работы составит от 3 до 6 лет, а основной объем работ должен быть выполнен в период дорожно-ремонтного сезона, уточнили в администрации.
16+