Инвалид-колясочник в Волгограде заперт в квартире: дело у Бастрыкина

Волгоградец на коляске не может сам выйти из дома — хотя суд велел оборудовать подъезд пандусом до апреля 2025 года. Устройство наконец поставили, но толку от него ноль: перил нет, пороги высокие, коляска не проезжает. Человек по-прежнему заперт в квартире.
История дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он потребовал от руководителя волгоградского управления СК Василия Семенова доклад по уголовному делу, которое возбудили после жалобы инвалида. Заявитель обращался на горячую линию ведомства: его не устроил ход проверки по нарушению прав на доступную среду.
Суд обязал ответственные органы установить пандус в срок. Но решение долго не исполняли. Только после множества жалоб в разные инстанции устройство появилось у подъезда. Однако пользоваться им невозможно — конструкция не соответствует требованиям для маломобильных граждан.
Теперь расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК России. Бастрыкин ждет отчет о предварительных и итоговых результатах дела.
Ранее сообщалось, что глава Следкома России взял на контроль ситуацию с бездомными собаками на юге Волгограда.