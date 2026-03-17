Инвалид-колясочник в Волгограде заперт в квартире: дело у Бастрыкина

Волгоградец на коляске не может сам выйти из дома — хотя суд велел оборудовать подъезд пандусом до апреля 2025 года. Устройство наконец поставили, но толку от него ноль: перил нет, пороги высокие, коляска не проезжает. Человек по-прежнему заперт в квартире.