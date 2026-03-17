В Минусинске будут судить виновника смертельной аварии со школьным автобусом (видео)

В Минусинске перед судом предстанет водитель, по вине которого в ДТП со школьным автобусом погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
Напомним, авария произошла 14 января 2026 года на 35 км автодороги «Саяны». Школьный автобус с подростками возвращался из Минусинска в Тесь, навстречу ему двигалась колонна легковых машин. В красной «Тойоте Аурис» за рулем была 38-летняя ветеринарный врач, мать второклассника. За её машиной следовал «Форд Куга» под управлением 33-летнего жителя Абакана, у которого уже было 18 административных штрафов за нарушения ПДД и ранее он лишался прав.
«Мужчина решил пойти на рискованный обгон впереди идущего автомобиля, нарушив требования скоростного режима и правил обгона. Он выехал на встречную полосу, не убедившись в ее безопасности, и только там увидел школьный автобус, который вез 13 детей. Водитель внедорожника попытался вернуться в свою полосу, но в этот момент зацепил легковушку в заднюю левую часть и вынес ее на “встречку” — прямо под автобус. Столкновение оказалось смертельным: машину прижало под автобус, женщина погибла на месте. В салоне автобуса в это время находились дети — девятиклассники, которых организованно возили в военкомат для постановки на учет», — уточнили в надзорном ведомстве.
Пассажиры автобуса были пристегнуты, а сам автобус технически исправен. Он двигался с разрешенной скоростью около 50 км/ч, с включенным проблесковым маячком и ближним светом фар. Водитель автобуса рассказал, что видел опасный обгон. Он сбросил скорость, но резких маневров с детьми в салоне делать не стал. В результате аварии один школьник получил травму ноги средней тяжести, еще один ушибы. Остальным оказали медицинскую помощь на месте.
Сам водитель «Форда» позже признал вину. Он рассказал, что после удара, оставаясь на месте 15−20 минут, звонил в службу 112, видел разбитую машину и женщину в салоне, а затем, когда подъехала скорая, «растерялся и уехал». Уже через сутки его автомобиль нашли, а самого водителя задержали. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда. Прокурор утвердил ему обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
У погибшей остался сын. Его отец заявил иск о возмещении морального и материального вреда в размере 3 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Минусинский городской суд.
