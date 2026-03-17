В Минусинске будут судить виновника смертельной аварии со школьным автобусом (видео)

«Мужчина решил пойти на рискованный обгон впереди идущего автомобиля, нарушив требования скоростного режима и правил обгона. Он выехал на встречную полосу, не убедившись в ее безопасности, и только там увидел школьный автобус, который вез 13 детей. Водитель внедорожника попытался вернуться в свою полосу, но в этот момент зацепил легковушку в заднюю левую часть и вынес ее на “встречку” — прямо под автобус. Столкновение оказалось смертельным: машину прижало под автобус, женщина погибла на месте. В салоне автобуса в это время находились дети — девятиклассники, которых организованно возили в военкомат для постановки на учет», — уточнили в надзорном ведомстве.