В каких городах ЦФО лучше всего работает общественный транспорт

Рейтинг качества общественного транспорта по данным на конец IV квартала 2025 года составила компания Simetra. В него вошло 100 российских городов — от миллионников до относительно небольших муниципалитетов. В их числе — все областные центры ЦФО плюс белгородский Старый Оскол и ярославский Рыбинск. Города Центральной России не попали в число лидеров и аутсайдеров и, заняв места с 12-го по 89-е, показали разный уровень развития пассажирских перевозок.
За время исследований (а они проводятся с 2021 года) аналитики использовали около 300 атрибутов, так или иначе характеризующих работу общественного транспорта. В последнем рейтинге использовалось 55 обобщенных характеристик — плюс 10 «бонусных» или «штрафных» параметров. Для наглядности авторы выделили пять базовых показателей: физическую доступность (покрытие маршрутной сети и близость остановок к пассажирам), ценовую доступность, функциональность транспортной сети (все, что влияет на скорость перемещения), комфорт и удобство (оценивалось не только состояние подвижного состава, но и, к примеру, тарифные программы и наличие транспортных карт), а также устойчивое развитие и безопасность, где учитывались всевозможные риски для пассажиров, включая, ко всему прочему, ситуацию с электротранспортом и обновление парка. Все эти показатели рассчитывались для каждого города отдельно. Итог выставлялся по 100-балльной шкале с учетом бонусных и штрафных очков.
Москву и Санкт-Петербург аналитики не стали включать в общий зачет, при этом показатели для них рассчитали — они ожидаемо оказались выше, чем у других. Обе столицы решили оставить в качестве «устойчивых ориентиров». С учетом этого обстоятельства первое место рейтинга с 80,9 балла заняла Пермь. За ней идут Екатеринбург (76) и Новокузнецк (75,6). У аутсайдера рейтинга, Уссурийска, 35,4 балла. Кроме него в тройку замыкающих попали Грозный и Анапа — 35,9 и 35,7 балла соответственно.
Города ЦФО в десятке лучших не засветились. Однако Ярославлю, занявшему 12-е место по России, не хватило для попадания туда считаных баллов: 68,2 против 70 у занявшего 10-е место Ижевска. Последние годы в городе на Волге прошли под знаком транспортной реформы, охватившей весь регион. В ее рамках закупаются новые машины (брендированные «Яавтобусы» уже претендуют на звание одного из городских символов), разработаны и внедрены маршрутные и тарифные схемы, а для оплаты проезда используются специальные карты. И хоть процесс этот гладким не назовешь, очевидно, что система общественного транспорта здесь разворачивается лицом к пассажирам. Кстати, попавший в рейтинг Рыбинск (общий балл — 61,9) тоже не затерялся среди других, разместившись на 23-м месте (среди городов ЦФО — четвертая позиция). Относительно предыдущего рейтинга, опубликованного два года назад, он поднялся на 18 пунктов. «Рыбинск продемонстрировал максимальный прагматизм и интегрировался в единую транспортную систему Ярославской области, — считают авторы исследования. — Никаких проб и ошибок: проверенные и отработанные ранее на примере Ярославля инструменты практически одномоментно внедрены и в Рыбинске».
16-е место (и второе в ЦФО) занял Курск (67,1 балла), который тоже переживает активную фазу реформирования транспортной системы. 17-е место (третье в ЦФО) — у Твери (66,6), не чуждой новаций в этой сфере: к примеру, система брутто-контрактов, к которой многие города ЦФО пока даже не приблизились, здесь внедряется с 2019 года. В «окружной» пятерке также оказался Владимир (61,5 балла, 26-е место в стране).
Современные информационные системы меняют саму культуру использования общественного транспорта.
Среди областных центров ЦФО, улучшивших свои показатели относительно предыдущего рейтинга, обращают на себя внимание Калуга и Белгород. Их места — 31-е и 58-е — высокими назвать сложно, но при этом они поднялись на 16 и 18 позиций соответственно.
Белгород, отмечают авторы исследования, сумел пережить «травматичный опыт» закрытия троллейбусного движения и встроился в колею: "В городе налажена работа на принципах новой модели транспортного обслуживания. Вместе с тем знаменитая белгородская полоса.
БРТ (выделенная линия для движения автобусов. — Прим. ред.) стала выполнять функции пропуска настоящих магистральных маршрутов, а доля транспорта малого и среднего класса в общем потоке несколько снизилась".
Заметим, что при этом Старый Оскол занял 89-е место (42,8 балла) — это худший результат среди городов ЦФО.
Калужский подъем аналитики считают результатом комплексного оздоровления транспортной ситуации. «В городе впервые за долгое время задумались о внедрении участков выделенных полос для движения общественного транспорта и довели его до стадии реализации, — сообщают авторы исследования. — Маршрутная сеть претерпевает постепенный перевод на регулируемый тариф, в ходе которого повышается роль магистральных маршрутов и уменьшается нерациональное дублирование. В течение последних двух лет также восстановлено троллейбусное сообщение по всей сети. В ходе обновления парка подвижного состава активно внедряется фирменный единый стиль общественного транспорта города».
В число аутсайдеров среди областных центров ЦФО вошли Воронеж (49 баллов), Иваново (46,1) и Тамбов (43), занявшие 77-е, 81-е и 84-е места соответственно. В последнем городе ситуация с возрастом и состоянием транспорта, по мнению исследователей, «зашла в абсолютный тупик». В сравнении с предыдущим рейтингом Тамбов наряду с Липецком опустился на 12 пунктов.
Столица Черноземья показала худший результат среди городов-миллионников. Попытки реформирования общественного транспорта здесь системностью не отличаются и пока не выглядят внятными ни для участников рынка перевозок, ни для пассажиров.
Фото: Инфографика «РГ»/ Павел Мозгарев.
Оценивая ситуацию в целом, исследователи отмечают, что во многих городах движение идет в верном направлении. «Отрадно наблюдать, как растет внимание к качеству общественного транспорта на региональном уровне, — подчеркивает гендиректор Simetra Владимир Шевцов. — Города не просто развивают инфраструктуру — они все чаще задумываются о комплексной доступности, интеграции различных видов транспорта и удобстве пассажиров. Заметным трендом последних лет стала цифровая трансформация отрасли. Современные информационные системы, мобильные приложения и платформы для планирования поездок меняют саму культуру использования общественного транспорта, делая его более предсказуемым и удобным».