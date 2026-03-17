В каких городах ЦФО лучше всего работает общественный транспорт

Города ЦФО в десятке лучших не засветились. Однако Ярославлю, занявшему 12-е место по России, не хватило для попадания туда считаных баллов: 68,2 против 70 у занявшего 10-е место Ижевска. Последние годы в городе на Волге прошли под знаком транспортной реформы, охватившей весь регион. В ее рамках закупаются новые машины (брендированные «Яавтобусы» уже претендуют на звание одного из городских символов), разработаны и внедрены маршрутные и тарифные схемы, а для оплаты проезда используются специальные карты. И хоть процесс этот гладким не назовешь, очевидно, что система общественного транспорта здесь разворачивается лицом к пассажирам. Кстати, попавший в рейтинг Рыбинск (общий балл — 61,9) тоже не затерялся среди других, разместившись на 23-м месте (среди городов ЦФО — четвертая позиция). Относительно предыдущего рейтинга, опубликованного два года назад, он поднялся на 18 пунктов. «Рыбинск продемонстрировал максимальный прагматизм и интегрировался в единую транспортную систему Ярославской области, — считают авторы исследования. — Никаких проб и ошибок: проверенные и отработанные ранее на примере Ярославля инструменты практически одномоментно внедрены и в Рыбинске».