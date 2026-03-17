На омской дороге микроавтобус, перевозящий детей, выехал на встречку

Водителя оштрафовали.

Источник: Комсомольская правда

В УМВД по Омской области рассказали о нарушениях ПДД, совершенных на одной из самых аварийных дорог Омской области — автодороге Омск — Красноярка. Только за две недели марта на одном из участков этой дороги было зафиксировано 12 выездов на встречную полосу.

По итогам 2024 года 21 километр трассы Омск — Красноярка был признан местом концентрации ДТП. Чтобы снизить аварийность, здесь запретили выезд на встречную полосу и установили комплекс фото- и видеофиксации нарушений.

Однако неосторожных водителей это не останавливает. Как рассказали в УМВД, среди тех 12 водителей, что попались на выезде на встречную полосу, оказался даже водитель микроавтобуса, перевозящий детей. К счастью, аварий не случилось, но всем нарушителям придет штраф.