Слепнет и теряет позвонки: онколог рассказал о лечении Лерчек за миллионы

Нашумевшая история о тяжелой болезни блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) обрастает новыми пугающими подробностями. После родов девушка попала в онкологическую реанимацию, а теперь врачи борются за спасение ее жизни. О том, через что предстоит пройти знаменитости и какие счета за лечение ей пришлось бы оплачивать за рубежом, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Диагноз, который потряс: что известно о болезни.
В начале марта в социальных сетях появилась тревожная новость от отца четвертого ребенка блогера, Луиса Сквиччиарини: у Лерчек обнаружены онкозаболевание и метастазы. Позже выяснилось, что у недавно ставшей мамой Валерии диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит курс лечения в знаменитом онкоцентре имени Блохина, а врачи борются не только с основной опухолью, но и с тяжелыми последствиями болезни.
До 12 курсов «яда»: почему химиотерапия неизбежна.
Онколог Евгений Черемушкин подробно объяснил, почему для лечения Лерчек выбрана именно агрессивная химиотерапия.
«Химиотерапия — это стандарт лечения метастатического рака желудка. С него начинаем, потому что нужно погасить мелкие метастазы, уменьшить темпы роста, потому что быстро делящиеся клетки — самые чувствительные к химиотерапии, потому что это яд. Химиотерапия в таких случаях безоговорочна, — подчеркивает эксперт. — Обычно больше 10−12 курсов особо не проводят. Могут быть варианты с таргетной или иммунотерапией».
По прогнозам врача, весь курс может занять до полугода. Интервал между процедурами составляет около 2−3 недель. «Для химиотерапии клетки должны быть в периоде подготовки к делению, чтобы они получили из кровотока свой “яд”. Если клетки дремлют, они вообще не берут ничего из кровотока», — добавил Черемушкин.
Лучевая терапия и вопрос цены.
Помимо химии, в схеме лечения может появиться и облучение. Однако, как пояснил специалист, у этого метода своя специфика.
«Лучевая терапия очень специфична, потому что там свои показания и противопоказания есть. Облучают конкретные зоны. Химиотерапия универсальна, с нее начинается лечение. Облучение из-за своего локального действия обычно идет в середине курса, после проведения химиотерапии», — уточнил Черемушкин.
Врач также оценил, в какую сумму вылилось бы лечение звезды, если бы она выбрала клинику за границей. Цифры получились астрономическими.
«Стандартная химиотерапия, которая уже давно используется, препараты известны, и там уже, конечно, относительно недорого, но в целом, категория онкологических препаратов, наверное, самая дорогостоящая. В западных клиниках счета за лечение могут быть с пятью или даже шестью нулями, потому что там сервис очень дорогой и очень дорогое вспомогательное лечение», — отметил онколог.
Почему Лерчек слепнет: объяснения онколога.
Одной из самых тревожных новостей стала информация о резком ухудшении зрения у пациентки. В Сети заговорили, что блогер слепнет. Евгений Черемушкин назвал основную причину, связав ее с тяжестью заболевания.
«Так как у нее четвертая стадия, не исключено поражение головного мозга. Там есть зона, отвечающая за зрение, которая может быть поражена. Точно можно сказать, если сделать МРТ головы или обратиться к окулисту, который проведет необходимое обследование. Тут травмы можно исключить, хронических заболеваний глаз не было», — заявил он.
По словам врача, несмотря на то, что ухудшение зрения может быть и редким побочным эффектом терапии, в данной ситуации приоритетная версия — метастазы. Он не исключает и острых осложнений: «Возможны кровоизлияния в мозг в зоне, отвечающей за зрение, при остром осложнении лечения, давление подскочило или что-то еще, а сосуды хрупкие, и произошло кровоизлияние. Но в первую очередь надо исключить поражение метастатическое, потому что с учетом стадии подозрение идет на метастазы».
Напомним, что в конце февраля Лерчек стала мамой в четвертый раз, после чего сразу же была госпитализирована в онкологическую реанимацию.
Как стало известно 16 марта, Гагаринский районный суд города Москвы выделил уголовное дело Валерии Чекалиной (Лерчек) в отдельное производство и приостановил его из-за состояния ее здоровья. Ей назначили запрет определенных действий. Напомним, что Чекалина и ее бывший муж являются фигурантами дела о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.