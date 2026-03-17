Ждем вратаря «Авангарда»? Героев клипа Хоценко начали выдвигать в депутаты

Похоже, трогательный клип-поздравление, который в своих соцсетях на 8 марта 2026 года, опубликовал губернатор Омской области Виталий Хоценко начинает обретать политическое обрамление. Герои этого ролика стали фигурировать в контексте выдвижения кандидатами в депутаты.
Так, во вторник, 17 марта 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест заявил о поддержке ветеранов СВО, которые предложили сенатору от Заксобрания Дмитрию Перминову представлять Омскую область в Госдуме.
«Как секретарь городского отделения партии “Единая Россия” всецело поддерживаю инициативу парней. Уверен, Дмитрий Сергеевич получит должную поддержку омичей, как человек многократно доказавший, что его слова не расходятся с делом», — сообщил Сергей Шелест в своем канале.
Напомним, что в оригинальном поздравлении с Международным женским днем, которое опубликовал глава региона Виталий Хоценко, первые лица города и области в качестве подарка исполнили хит «Нет тебя прекрасней» (18+) из репертуара легендарного музыканта Юрия Антонова.
Весь замысел скомпоновали в видеоклип. Согласно сюжету, по городу порознь друг от друга прогуливаются три омички. У каждой — своя локация, что дает видеооператору возможность показать красоты не только героинь, но и Омска.
В это время мужская половина творческого коллектива из студии звукозаписи посвящает им хит. В исполнении песни замечены около 10 человек. Это губернатор Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, председатель областного парламента Александр Артемов, спикер омского горсовета Владимир Корбут, депутат Заксобрания и главврач КМХЦ Вадим Бережной, сенатор и Герой России Дмиттрий Перминов, депутат Госдумы от Омской области Игорь Антропенко.
Примечательно, что ко вполне политической музыкальной группе присоединился вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков.
Добавим, что 20 сентября 2026 года в Омской области состоятся выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания.